Дорожные службы проводят ямочный ремонт в Химках

Весенний сезон ямочного ремонта в городском округе Химки активно продолжается. Дорожные службы приступили к работе на улицах Машинцева, Молодежная и Родионова в районе Новых Химок.

Специалисты действуют по проверенной методике: сначала тщательно очищают поврежденные участки, затем заливают горячей асфальтобетонной смесью и уплотняют с помощью виброплиты. Один участок занимает не более 20 минут.

Хотя улица Молодежная не является скоростной магистралью, она также требует внимания дорожных бригад. Ямочный ремонт проводится на участке от дома 16/12, примыкающем к улице Строителей.

По информации из пресс-службы администрации города, с начала сезона в Химках уже отремонтировали более тысячи ям. В планах — привести в порядок свыше 39 тысяч квадратных метров дорожного полотна.