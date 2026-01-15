Дорожные службы продолжили убирать снег на дорогах Раменского округа

Коммунальные и дорожные службы округа на этой неделе продолжили расчищать улицы от осадков. Уже приступили к четвертой категории дорог с малой интенсивностью движения.

Сотрудники подчеркнули, что главная задача — организовать безопасный проезд в зимний период на дорогах с грунтовым покрытием, а их в округе — 570 километров.

Директор «Раменских автомобильных дорог» Дмитрий Соколов отметил, что в первую очередь расчищают дороги с большой интенсивностью движения, а также автобусные остановки и подъезды к социально значимым объектам — к школам, больницам и детским садам. Затем приступают к работе в садовых некоммерческих товариществах и сельских населенных пунктах.

На уборке снега в деревне Осеченки было задействовано несколько единиц техники — трактор и погрузчик. Всего на дорогах округа в настоящее время работают 194 единицы техники и 118 дорожных рабочих. С муниципальных дорог вывезено более семи тысяч кубометров снега. Дорожники признаются, что впереди — большая работа.