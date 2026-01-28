Дорожные службы продолжат борьбу с последствиями снегопада в Коломне

Снегопад, который накрыл Коломну и Озеры в ночь на 27 января, по прогнозам синоптиков, продлится несколько дней. Высота снежного покрова местами может вырасти на 30-50 сантиметров, в связи с чем дорожные службы были переведены в режим повышенной готовности.

27 января муниципальные дорожные службы в Коломне расчищали от снега улицы Гагарина, Ленина, Полянскую, Мечникова, Ломоносова, Жуковского, Окский проспект и другие. Особое внимание, помимо уборки проезжей части, уделяли пешеходным дорожкам и подходам к «зебрам». Также снегоуборочная техника работала в Озерах и сельских населенных пунктах.

«Работа дорожных и коммунальных служб выстроена по регламенту. На дорогах уборка снега проводится в такой приоритетности: на опасных участках, на дорогах с высокой интенсивностью движения и автобусными маршрутами, на городских дорогах, на дорогах в населенных пунктах с твердым покрытием. Дороги с грунтовым покрытием содержатся в плотном снежном накате», — рассказал глава городского округа Александр Гречищев.

Во дворах многоквартирных домов дворники сначала расчищают входные группы, лестницы, пандусы и спуски. Уже после этого работники коммунальной сферы берутся за тротуары и пешеходные дорожки, а также за внутридворовые проезды и контейнерные площадки. Позже снег убирают с парковок, детских и спортивных зон.