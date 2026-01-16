Дорожные службы убрали снег в селах и деревнях Коломны

Дорожные службы продолжают приводить в порядок Коломну и Озеры после январских снегопадов. 15 января техника чистила снег в сельских населенных пунктах.

Это Шапкино, Коростыли, Борисовское, Субботово, Верхнее Хорошово, Возрождение, Андреевка, Шеметово, Непецино, Апраксино, Сычево, Малое Карасево, Петрово, Туменское, а также Комарево, Александровка, Лесная поляна, СНТ «Ветеран», Тарбушево, Речицы, СНТ «Речицы-2», Реброво и Мощаницы.

В Коломне продолжаются работы по вывозу снега с улиц 41-й Проезд, Фрунзе, Левшина, Яна Грунта. Комбинированные дорожные машины задействованы на расчистке центральных улиц, здесь же трактор продолжает очищать тротуары. Также тракторы работают в Малом Колычеве и в частном секторе вблизи улицы Пионерская.

В Озерах два самосвала, трактор и мини-погрузчик убирают и вывозят снег с улицы Пролетарской. Два экскаватора-погрузчика и трактор расчищают улицы в центре города, а также в районах Челноки, Болотово, Роговое поле и Жилкоп. Автогрейдер пройдет по улицам Стачечная, Холмогорская, Карла Маркса, Луговая (до ГСК), Калинина, Красные Озеры и Трудовая. Комбинированная дорожная машина работает на маршруте Катюшино поле, площадь Советская, Литерные дома, Болотово, Роговое поле, Челноки, Жилкоп.