Дорожные службы Подмосковья подготовились к удару циклона «Бернадетт»

Дорожники Подмосковья переведены в режим повышенной готовности из-за приближающегося циклона «Бернадетт». Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Специалисты внимательно следят за ситуацией и готовы приступить к работам по обеспечению безопасного проезда. В Мосавтодоре для устранения подтоплений и упавших деревьев мобилизовано около 400 дорожников и более 90 помп.

Синоптики предупреждают о сильных осадках и ветре в Московском регионе. Жителей призывают быть внимательными и осторожными.

В случае чрезвычайных ситуаций или ДТП рекомендуется обращаться по номеру 112.

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