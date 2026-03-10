Дорожные службы Подмосковья очистили дороги от граффити и незаконной рекламы

Работники Мосавтодора убрали несанкционированную рекламу и граффити с объектов дорожной инфраструктуры на девяти региональных дорогах в пяти округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В городском округе Балашиха очистили от вандальных надписей остановочный павильон на Полтевском шоссе в селе Новый Милет. Убрали незаконную рекламу на остановках на улице Железнодорожной в микрорайоне Купавна и на улице Новослободской в деревне Пуршево. Также ликвидировали несанкционированную рекламу на знаках на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный.

Во Фрязине очистили от граффити знаки на улице Полевой и дорожные знаки от рекламы — на улице Московской. На четвертом километре Домодедовского шоссе в Домодедове убрали рекламный баннер.

Кроме того, работники ликвидировали вандальные надписи с дорожных знаков на улице Октябрьской Революции в Коломне и в микрорайоне Красный Холм в Белозерском городском округе Воскресенска.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только доставляет дискомфорт участникам движения, но и является правонарушением, которое может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в официальном канале в [MAX](https://max.ru/mtdi_mo).