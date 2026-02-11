Дорожные службы подготовились к предстоящей оттепели в Коломне и Озерах

Синоптики прогнозируют, что к ближайшим выходным температура воздуха днем достигнет плюсовых значений, а по ночам будет подмораживать. Для противогололедной обработки муниципальных дорог в округе готовы задействовать 16 комбинированных дорожных машин.

Начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна Евгений Гуров рассказал, что сейчас у муниципальных подрядчиков в запасах 6 тысяч кубометров пескосоляной смеси. И до конца зимнего периода этого более чем достаточно.

Три ковша песка плюс один ковш соли — простой рецепт, которым пользуются коломенские дорожные службы, чтобы приготовить смесь для противогололедной обработки. Очередную порцию реагентов заготовили на производственной площадке подрядной организации.

Как уточняют специалисты дорожной службы, при температуре ниже 10 градусов мороза пескосоляная смесь уже не работает. В такие моменты на маршруты отправляется спецтехника, загруженная чистой солью. Посыпают опасные участки, чтобы избежать обледенения. Например, проезд Станкостроителей, улицы Пароходная, Добролюбова, Калинина — список дорог для первоочередной обработки перед началом зимнего сезона утверждают в администрации муниципалитета.

«Как только температура поднимется выше -10 градусов, дороги снова начнут обрабатывать пескосоляной смесью. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, посыпают в первую очередь автобусные маршруты и опасные участки», — отметил Евгений Гуров.