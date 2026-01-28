Дорожные службы Одинцова перешли на круглосуточную работу из-за снегопадов

В городском округе Одинцово дорожные службы начали работать круглосуточно из-за сильных снегопадов. По словам водителя Одинцовского дорожного ремонтно-строительного управления Андрея Зацарного, на линии находится вся доступная техника.

«12 машин и еще пять тракторов — снегопогрузчики, самосвалы. Вся база вышла», — отметил он. Смены начинаются в 6:00 утра и продолжаются без перерывов. За одну смену рабочие успевают дважды пройти по улицам, при этом один цикл промета занимает от пяти до шести часов.

Общая протяженность дорог, которые обслуживают рабочие, составляет около 115 километров. «Работаем без выходных. Спал часа четыре», — поделился Зацарный. Несмотря на усталость, уборка снега продолжается, поскольку приоритетом является безопасность движения и проезд транспорта в сложных погодных условиях.