Дорожные службы Одинцова проведут ночную уборку городских улиц

Четыре комбинированные дорожные машины (КДМ) Одинцовского ДРСУ вышли в ночную смену 20 февраля в 01:00 для очистки и противогололедной обработки дорог.

Техника работает в 1, 2, 3 и 8-м микрорайонах Одинцова, а также на основных магистралях: Можайском и Красногорском шоссе, улицах Маршала Жукова, Говорова, Чикина и Маршала Неделина.

По словам старшего водителя Одинцовского ДРСУ Дмитрия Михайлова, в ночную смену КДМ осуществляют очистку дорожного полотна и сброс снега на прилегающую территорию. «Основная задача на этом этапе — поддерживать порядок на дорогах», — отметил он.

Утром к работе приступят трактора, самосвалы и погрузчики, которые займутся вывозкой снега и более основательной уборкой. Задача дорожников — обеспечить безопасное и комфортное движение транспорта по городу к утру.