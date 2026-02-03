Дорожные службы очистили от снега несколько районов Коломны и Озер

Дорожные и коммунальные службы Коломны и Озер, несмотря на значительное похолодание, продолжают убирать и вывозить снег с улиц, дворов, общественных пространств и загородных дорог. Во вторник, 3 февраля, снегоуборочная техника работает сразу по нескольким направлениям.

В Коломне грейдер расширяет дорогу на площади Восстания, отсюда же и с улицы Жуковского вывозят снег. Тракторы работают на улицах Большая Запрудная, Олений Вражек, Школьная, Заставная, Мечникова, Озерское шоссе. В Озерах расчищают микрорайоны Болотово, Роговое поле, Челноки, Текстильщики, Жилкоп.

В течение дня снегоуборочная техника пройдет по Непецинскому и Малинскому направлениям, а также приедет в населенные пункты Речки, Возрождение, Лысцево, Семибратское, СНТ «Россы», Речицы, СНТ «Речицы-2», Реброво, Мощаницы, Чиликино, Бардино, Боково-Акулово, Холмы, СНТ «Текстильщик-4», Большое Уварово, Большое и Малок Карасево, Гришино, Воловичи, Сосновка, Каблучки, Дворики, Пески, Губастово, Конев Бор, Каменка.

Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий сильных снегопадов.

«Потребуется время, чтобы расчистить все территории. Прошу с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники на дорогах», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.