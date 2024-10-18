Дорожные службы обновили более 665 км асфальта в Подмосковье с начала года

Специалисты «Мосавтодора» обновили более 665 километров асфальтового покрытия на 231 участке региональных трасс. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковье в преддверии Дня работников дорожного хозяйства.

Как выяснили в ведомстве, специалисты уже шестой год работают над реализацией национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Сотрудники производственной лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов пристально следят за качеством асфальтобетонной смеси и соблюдением технологии укладки покрытия на дорогах.

А специалисты центра безопасности дорожного движения Подмосковье с начала года оптимизировали движение на 100 перекрестках. Они перенастроили режимы более 120 светофоров.

Кроме того, в регионе работает единое пространство помощи при ДТП.

Всего в ремонте и строительстве дорожных объектов, а также повышение безопасности движения заняты более четырех тысяч сотрудников.

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