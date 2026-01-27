Дорожные службы начали расчистку снега в Можайске

В усиленном режиме на улицы округа выведена техника регионального «Мосавтодора». На уборку снега в смену выходят 50 дорожных рабочих.

26 января на Московскую область обрушился мощный снегопад. Снегоуборочная техника незамедлительно вышла на улицы округа. Сейчас на основных дорогах задействованы 17 комбинированных дорожных машин, четыре трактора, три грейдера и три погрузчика. Круглосуточно трудятся девять бригад дорожных рабочих. Снежный покров из-за нового циклона может увеличиться на 30–50 сантиметров.

Администрация округа и экстренные службы просят водителей строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковать машины под деревьями и линиями электропередачи. Пешеходам следует использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть только в разрешенных местах. Жителей округа призывают быть внимательными, отложить необязательные поездки и избегать лишнего риска.

Коммунальные и дорожные службы продолжат работу в усиленном режиме. По всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.