Дорожные службы начали борьбу с последствиями снегопада в Зарайске

6 апреля в Зарайске вновь выпал снег, сопровождавшийся понижением температуры ниже нуля. Дорожные службы оперативно приступили к очистке улиц и обеспечению безопасности на дорогах.

По словам директора учреждения «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г. о. Зарайск» Сергея Павелькина, для борьбы со стихией были задействованы комбинированная дорожная машина и два трактора МТЗ. Основное внимание уделялось очистке и обработке автомобильных дорог, особенно тех, которые обеспечивают автобусное сообщение и имеют высокую интенсивность движения. Работы проводились не только в городской черте, но и в сельских населенных пунктах.

Дополнительно два мини-погрузчика занимались очисткой и обработкой тротуаров, а десять рабочих обеспечивали безопасность на автобусных остановках, пешеходных переходах и других общественно значимых объектах. Особое внимание уделялось дворовым территориям.

Начальник ПК «Зарайский» ГБУ МО «Мосавтодор» Олег Косов сообщил, что предварительная обработка региональных дорог началась с 1:00 ночи. В течение дня продолжались работы по очистке и обработке дорог и тротуаров.