Дорожные службы Луховиц убрали снег с территории округа

Зима в этом году продолжает испытывать Луховицы на прочность серией обильных снегопадов. Однако коммунальный блок округа перешел в режим контрнаступления: работа по расчистке и вывозу снежных масс не прекращается ни на час, охватывая как центральные магистрали, так и отдаленные дворовые территории.

В условиях непрекращающихся осадков дорожные службы Луховиц выстроили четкую иерархию задач. В зоне особого внимания — дороги общего пользования, обеспечивающие жизнедеятельность города, внутриквартальные проезды, а также подступы к контейнерным площадкам и социальным учреждениям: школам, детским садам и поликлиникам.

«Отдельным пунктом в графике работ стоит приведение в порядок остановочных павильонов. Процесс организован в два этапа, что позволяет добиться максимальной эффективности. Тяжелая техника — тракторы и погрузчики — „пробивает“ путь, сдвигая массивные снежные валы с проезжей части и освобождая подъездные пути», — сообщили специалисты.

Сотрудники дорожных служб очищают посадочные площадки, откалывают наледь и освобождают от снега скамейки внутри павильонов.