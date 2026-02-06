Дорожные службы ликвидируют последствия снегопада в Волоколамском округе

В Волоколамском округе активно ведется уборка снега. Шесть специальных машин «Мосавтодора» вышли на дороги для расчистки.

Две машины прошли по Ново-Солдатской улице до деревни Масленниково и обратно. Они расчистили и обработали дорогу песчано-соляной смесью в обоих направлениях.

КДМ работают попарно по двум причинам. Во-первых, это обеспечивает эффективную расчистку дороги: пока первая машина «раздвигает» снежную массу ближе к центру, вторая отбрасывает ее к обочине. Во-вторых, это увеличивает дистанцию обрабатываемого участка в два раза.

Одной машины хватает на 18 километров дороги, а если в команде две машины, то и дистанция увеличивается вдвое. В таком режиме дорожники чистят дороги всю смену.

Николай Трофимов, водитель КДМ с более чем 20-летним стажем, рассказал, что даже такая непогода для него привычна. За смену получается сделать три-четыре рейса, что составляет минимум 324 километра дорожной сети округа.