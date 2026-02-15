Дорожные службы Коломны задействовали 90 единиц техники для уборки снега

Коммунальные и дорожные службы городского округа Коломна продолжают ликвидировать последствия очередного снегопада. На расчистке и вывозе снега 13 февраля было задействовано 90 единиц техники.

Дорожные службы освободили от снежных заносов проезды в десятках сельских населенных пунктах, включая Паткино, Холмы, Большое Уварово, Тарбушево, Городищи, Радужный, Проводник, Непецино, Борисовское, Мячково, Коробчеево и многие другие. Также техника работала в селе Сергиевское, поселке Сергиевский и населенных пунктах Парфентьево, Чанки, Черкизово, Богородское и Захаркино.

В Коломне расчистка и вывоз снега велись на улицах Южная, Филина, Девичье Поле, Астахова, Пионерская, Кирова, Юбилейная, Полянская, Зеленая, Фурманова, Чкалова, Малинском и Озерском шоссе, а также в микрорайонах Подлипки и Щурово. Бригады рабочих очистили тротуары на Бульваре 800-летия Коломны, улицах Филина, Гаврилова и Захарова.

В Озерах тракторы, погрузчики и пешие бригады убрали снег в микрорайоне имени Маршала Катукова и 1-м микрорайоне. Экскаваторы-погрузчики расчистили улицы Обухова и Железнодорожную, также снег вывезли с улицы Фрунзе.