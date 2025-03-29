Сегодня дорожные службы Домодедова вышли на субботник. В уборке муниципальных дорог задействовали 78 рабочих и 43 единицы техники. Об этом написала глава округа Евгения Хрусталева в своем официальном Telegram-канале.

Специалисты собирают смет, моют дороги и тротуары, освежают краску на остановках и ограждениях.

По словам Хрусталевой, уборку обещают проводить регулярно, также на протяжении весны и лета будут косить траву.

Чистоту в этом месяце принялись наводить не только автодорожные службы, но и управляющие компании, предприятия и другие организации.

В апреле в Домодедове состоится общегородской субботник. Место и время проведения утвердят позднее.