Ямы отремонтировали еще на нескольких дорогах в Химках

Специалисты Мосавтодора провели ремонт дорог и элементов инфраструктуры в городском округе Химки, как сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дефекты дорожного покрытия устранили на улице Сабуровской в деревне Юрлово, на Пятницком шоссе в деревне Брехово, а также на улице Клушинской и в квартале Клязьма в ЖК «Город Набережных».

В квартале Клязьма также восстановили искусственную дорожную неровность, провели уборку мусора и отремонтировали светофорный объект на Набережном проезде. Ограждения на улице Бабакина приведены в нормативное состояние.

Дорожники из Истринского РУАД № 2 продолжают работать на региональных дорогах в Химках, Истре, Красногорске, Солнечногорске и Одинцовском округе.