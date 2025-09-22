Дорожные работы проведут на 3 трассах в Солнечногорске в 2026 году

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В следующем году на территории городского округа Солнечногорск начнется масштабное обновление сразу трех значимых региональных дорог. В список вошли улица Жилинская в Андреевке, трасса «Поварово — Белавино», а также участок М-10 «Россия» — Болдино.

На дороге «Поварово — Белавино», протяженность которой достигает 4,1 километра предстоит полная замена асфальта, расширение проезжей части до семи метров, устройство пешеходных дорожек и современного освещения.

На отрезке федеральной трассы М-10 «Россия» — Болдино длиной 4,7 километра уложат новое покрытие, расширят проезд и оборудуют безопасные тротуары.

В Андреевке реконструируют улицу Жилинскую: изменят схему пересечения и создадут удобные пешеходные зоны. Это решение должно улучшить организацию движения в сторону Пятницкого шоссе и Зеленограда.

«2026 год будет богатым на обновление дорог в Солнечногорске. Спасибо губернатору Московской области Андрею Воробьеву, который внимательно рассмотрел просьбы наших жителей и распорядился о проведении капитального ремонта трех ключевых региональных дорог», — отметил глава округа Константин Михальков.

Объем инвестиций региона в проект оценивается почти в 2 миллиарда рублей. Старт работ назначен на начало следующего года.