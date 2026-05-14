Дорожные работы начались на Акуловском шоссе в Пушкино

В Пушкинском округе продолжается ремонт Акуловского шоссе. На участке меняют дорожное покрытие и корректируют схему движения, а также готовят территорию к появлению новых транспортных решений.

На Акуловском шоссе ведутся работы по обновлению дорожной инфраструктуры. Здесь обустраивают новый тротуар и формируют круговое движение, которое должно повысить пропускную способность участка. Одновременно специалисты приводят в порядок съезды и прилегающие зоны, чтобы сделать движение более безопасным. Ход работ проверил заместитель председателя Совета депутатов округа Николай Михайлов. Он отметил значимость проекта для жителей и рассказал о масштабах дорожных работ в этом году.



«Модернизация Акуловского шоссе — важная работа, которую много лет ждали жители округа. В этом году ремонт дорожного полотна проходит сразу на тринадцати участках. Подрядчики обновляют покрытие, приводят в порядок съезды и прилегающие зоны», — сказал Михайлов.

По данным администрации, с 2021 по 2025 год в округе отремонтировали 128 муниципальных дорог общей протяженностью 85 километров. Параллельно ведется комплексное благоустройство дворовых территорий, которое охватывает несколько населенных пунктов.

Работы проходят под контролем Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области. В текущем году обновление затронет 14 дворов в Пушкино, Ивантеевке, Красноармейске, Лесном, Ашукино и Нововоронино. Во дворах меняют асфальт, обновляют тротуары и парковочные зоны, а также приводят в порядок пешеходные маршруты. Общая площадь благоустройства превысит 54 тысячи квадратных метров.