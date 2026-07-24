Дорожные работы начали в 5 деревнях в Воскресенске

В городском округе Воскресенск продолжаются работы по ремонту и содержанию дорожной сети. На этой неделе дорожники приводят в порядок дороги сразу в пяти сельских населенных пунктах.

Работы по отсыпке дорог ведутся в деревнях Леоново, Степанщино, Свистягино, Никольское и Чемодурово. Особое внимание в муниципалитете уделяют улучшению транспортной доступности сельских территорий и малых населенных пунктов.

Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» выполняют работы в соответствии с графиком. После завершения ремонта дороги станут более удобными и безопасными для автомобилистов и пешеходов.

Помимо ремонта дорог, сотрудники учреждения ежедневно занимаются содержанием территории округа. Они проводят ямочный ремонт, косят траву, убирают общественные пространства, обслуживают детские игровые площадки и остановки общественного транспорта, а также обновляют дорожную разметку.