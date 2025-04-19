Дорожные работы на проспекте Борзова и улице Строителей начались в Шатуре

С 19 апреля на проспекте Борзова в Шатуре рабочие приступили к демонтажу старого асфальтового покрытия и бордюров на пешеходном тротуаре, здесь также обновят автодорогу. На улице Строителей отремонтируют дорожный борт и обустроят новую парковку.

На обновленном тротуаре на проспекте Борзова нанесут специальные разметки, выделят полосу для велосипедистов. После модернизации пешеходной части строители приступят к замене асфальта на автомобильной дороге. Для этого демонтируют тросовое ограждение от перекрестка с улицей Академической до перекрестка с проспектом Ильича. Работы по фрезеровке начнут в начале мая.

На улице Строителей появится новый дорожный борт и автомобильная парковка.

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий обратился к жителям с просьбой отнестись с пониманием к возникшим неудобствам.

«Взамен получим полностью обновленный проспект и дополнительные парковочные места в одной из самых оживленных частей города», — пояснил он.