Дорожные рабочие обеспечат движение на Волоколамском шоссе

В ночь на 20 февраля водители КамАЗов Андрей Грос и Андрей Гущенко вышли на борьбу со снегом на Волоколамском шоссе в Истре. Пока жители спали, работники РУАДа трудились, чтобы с утра обеспечить бесперебойное движение транспорта от Истры до Дедовска.

Снегопад начался в 4 часа утра 19 февраля, и водители сразу же приступили к работе. С тех пор два Андрея расчищают трассу круглосуточно, с короткими перерывами на отдых — около двух часов. Такой график тяжелый, но для рабочих такие ситуации стали уже привычными, и они выдерживают этот режим.

Эта работа — настоящий пример самоотверженности и профессионализма дорожных рабочих, которые заботятся о благополучии города даже в непогоду. Благодаря их труду, жителям Истры будет легче справляться с последствиями снегопада.