Дорожные остановки отремонтировали в 7 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали остановки на дорогах в семи округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Работы провели в населенных пунктах Солнечногорского, Ногинского, Дмитровского и других округов.

Дорожные службы привели в порядок остановки на улице Текстилей в Ногинске, на Тимоновском шоссе в Солнечногорске, на улице Рогова в Кировском поселке, на Дорожной улице в поселке совхоза Останкино, в селе Федино, а также в деревне Ишино и в селе Братовщина.

Напомним, ремонтные работы на дорогах проводятся круглогодично. Особое внимание дорожники уделяют состоянию остановочных пунктов, знакам, ограждениям и светофорам. За качеством и сроками выполнения работ помогает следить автоматизированная система СКПДИ.