Дорожные ограждения установят на семи участках дорог в Серпухове

В Серпухове смонтируют более 2,8 километров ограждений, в том числе 714 метров металлических барьерных ограждений и 2180 метров перильных. Проект направлен на повышение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий для всех участников транспортного потока.

Работы ведутся на участках от улицы Чехова до Революции, от Красноармейской до Егорова, на улице Горького, от улицы Ленинского Комсомола до Пролетарской, от Пролетарской до Чернышевского, на Юбилейной улице и на участке Бульвар 65 лет Победы — Московское шоссе.

Ограждения устанавливают две бригады. Им необходимо управиться до 10 октября.

Отметим, реализация проекта повысит уровень безопасности на дорогах в Серпухове.