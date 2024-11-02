Дорожные ограждения отремонтировали в 9 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора провели ремонт тросовых, перильных и металлических ограждений на десяти региональных дорогах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области. Работы выполнили на улицах в Серпухове, Рузе, Пушкино и Жуковском, а также в населенных пунктах Подольска и Ступина.

В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках дорог, чтобы предотвратить выход людей на проезжую часть, а также защитить тротуары и зеленые зоны от заезда автомобилей. Тросовые конструкции помогают разделять потоки движения, а барьерные ограждения снижают риск съездов с дороги.

Специалисты проверяют состояние дорог еженедельно, и при необходимости ограждения оперативно ремонтируют для повышения безопасности движения.