Дорожные ограждения отремонтировали в 9 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора провели ремонт тросовых, перильных и металлических ограждений на десяти региональных дорогах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области. Работы выполнили на улицах в Серпухове, Рузе, Пушкино и Жуковском, а также в населенных пунктах Подольска и Ступина.
В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках дорог, чтобы предотвратить выход людей на проезжую часть, а также защитить тротуары и зеленые зоны от заезда автомобилей. Тросовые конструкции помогают разделять потоки движения, а барьерные ограждения снижают риск съездов с дороги.
Специалисты проверяют состояние дорог еженедельно, и при необходимости ограждения оперативно ремонтируют для повышения безопасности движения.
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