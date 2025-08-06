Дорожные ограждения отремонтировали в 8 округах Подмосковья

За неделю представители Мосавтодора отремонтировали ограждения на региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области. Такие работы проводят регулярно — они важны для безопасности на дорогах.

Поврежденные тросовые, перильные и металлические ограждения восстановили на Заводской улице в Ивантеевке и Долгопрудном, на улице Гагарина в Жуковском, на Волковской улице в Люберцах, на Вишняковском шоссе в Балашихе и на 4-м километре Осташковского шоссе в Мытищах. Также работы провели в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа.

В ведомстве напомнили, что пешеходные ограждения ставят там, где люди могут неожиданно выйти на дорогу — они защищают тротуары и зеленые зоны от машин. Тросовые ограждения разделяют потоки транспорта, а барьерные помогают избежать съездов с дороги в случае ДТП.