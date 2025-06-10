Дорожные ограждения отремонтировали в 7 округах Подмосковья за неделю

За неделю представители Мосавтодора починили поврежденные тросовые, перильные и металлические ограждения на региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП — разделяют проезжую и пешеходную части, а также разделяют транспортные потоки, чтобы минимизировать съезды с дороги и выезд на встречную полосу», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

Ремонт выполнили на улицах Академика Белова в Ступине, на 1-м Советском переулке в Щелкове, на Дзержинском шоссе в Котельниках, на Носовихинском шоссе в Реутове, на Разинском шоссе и на Саввинской улице в Балашихе.

Помимо этого, специалисты привели в порядок ограждения на улице Ленина в поселке Большевик в Серпухове и на Коммунистической улице в деревне Ивашево Богородского округа. В ведомстве отметили, что безопасность дорог регулярно проверяют, и если что-то ломается, представители Мосавтодора быстро восстанавливают это.