Дорожные ограждения отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали тросовые, перильные и барьерные ограждения в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы выполнили на Пролетарской улице в Железнодорожном микрорайоне в Балашихе, на Туполевском шоссе в Жуковском, на Олимпийском проспекте в Мытищах, а также на улице Мира в Можайске. Помимо этого, ограждения привели в порядок на улице Володарского в Серпухове, на Летной улице в Долгопрудном и на проспекте Победы в Ступине. Дорожные элементы также восстановили на Красноармейском шоссе у хутора Паршино и у поселка Чкалово Люберецкого округа.

В ведомстве пояснили, что ограждения повышают безопасность на дорогах и снижают риски возникновения ДТП. Дорожные службы проводят обследования еженедельно. Особое внимание специалисты уделают состоянию покрытия и элементам, влияющим на безопасность дорожного движения.