Дорожные ограждения отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные ограждения еще в девяти округах Подмосковья. Их восстановили в Жуковском, Можайске, Балашихе, Дмитрове и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном Минтрансе, работы провели на 10 дорогах. Так, ограждения восстановили на улице гагарина в Жуковском, на улице Мира в Мытищах, на Московской улице и улице 20 Января в Можайске, на Первомайской в Лосино-Петровском, 50 лет Октября в Красногорске, Большевистской в Дмитрове, на Носовихинском шоссе в Балашихе, а также в деревне Лешкова.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП — разделяют проезжую и пешеходную части, а также разделяют транспортные потоки, чтобы минимизировать съезды с дороги и выезд на встречную полосу», — пояснили в ведомстве.

Специалисты регулярно проверяют элементы, влияющие на безопасность дорожного движения. При выявлении поломок их оперативно ремонтируют.