Дорожные ограждения отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» починили ограждения в девяти округах региона. Состояние элементов напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

Ограждения восстановили в Дзержинском, Раменском, Жуковском и Щелкове. Также объекты отремонтировали в населенных пунктах в округах Чехов, Коломна, Химки, Истра и Красногорск.

«Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения, установленные по краю дорог, снижают вероятность съездов», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

Также конструкции монтируют на опасных участках дорог, где люди могут выйти на проезжую часть.