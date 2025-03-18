Дорожные ограждения отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Дорожные ограждения отремонтировали еще в девяти округах Подмосковья за прошедшую неделю. Работы провели в Лосино-Петровском, балашихе, Люберцах и других муниципалитетах.

Специалисты «Мосавтодора» обновили поврежденные тросовые, перильные и металлические ограждения.

Работы провели на улице Ленина в Озерах, на улице Кирова в Лосино-Петровском, на Октябрьском проспекте в Люберцах, Волковском шоссе в Мытищах, Фряновском шоссе в Щелкове, улице Антипова в Егорьевске, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, а также на улице Агрогородок в деревне Черное и на дороге в деревне Васильевское.

«Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения, установленные по краю дорог, снижают вероятность съездов», — пояснили в ведомстве.

Дорожные элементы регулярно проверяют в Подмосковье. При необходимости их оперативно ремонтируют или заменяют.