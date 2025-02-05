Дорожные ограждения отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали поврежденные ограждения на дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы провели на улицах Пушкина в Серпухове, на улице Чайковского в Ступине, на Центральной улице в Балашихе, на Смирновской улице в Люберцах, на улице Полосухина в Можайске, на улице Ленина в Озерах, а также на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде. Помимо этого, ограждения восстановили на Старосимферопольском шоссе в Чехове, на 53-м километре Каширского шоссе и на Вокзальной улице в селе Ям.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

В Минтрансе напомнили, что состояние дорожных ограждений проверяют регулярно, а при необходимости проводят ремонт.