Дорожные ограждения отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора восстановили тросовые, перильные и барьерные ограждения на дорогах в восьми округах Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Работы провели на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, Туполевском шоссе в Жуковском, Волковском шоссе в Мытищах, Красногвардейском бульваре в Подольске, а также в малых населенных пунктах — на Шоссейной улице в деревне Старые Псарьки, на улице Гаршина в Томилино и на Теремецкой улице в деревне Ивановское.

В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения устанавливают на опасных участках дорог для предотвращения выхода людей на проезжую часть и заезда транспорта на тротуар. Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, а барьерные снижают риск съездов с дороги.

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