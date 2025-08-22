Дорожные ограждения отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

За неделю представители Мосавтодора отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ограждения восстановили на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салытковка Балашихи, на Санаторной улице в Ивантеевке, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на Туполевском шоссе в Жуковском, на улице Кирова в Первомайском микрорайоне Королева, на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, а также на Красноармейской улице в Можайске и на 56-м километре Каширского шоссе в Домодедове.

В ведомстве пояснили, что ограждения устанавливают для безопасности и снижения риска ДТП. Пешеходные ограждения ставят на опасных участках, чтобы люди не выходили прямо на дорогу, а машины не заезжали на тротуары и не портили зеленые насаждения. Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, а барьерные помогают предотвратить съезды с дороги.