Дорожные ограждения отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

В Московской области отремонтировали дорожные ограждения еще в восьми округах. Специалисты «Мосавтодора» восстановили поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные конструкции.

Работы проводили как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. В Истре отремонтировали ограждения на улице Первомайской, в Подольске — на Парковой улице. Конструкции починили в поселках Жостово и Мисайлово, селе Внуково, деревнях Гришенки и Немцово, а также на 76-м километре Каширского шоссе в Ступине и на улице Профессиональной в Дмитрове.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП — разделяют проезжую и пешеходную части, а также разделяют транспортные потоки, чтобы минимизировать съезды с дороги и выезд на встречную полосу», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ведомстве подчеркнули, что состояние элементов обеспечения безопасности движения в регионе проверяют регулярно.