Дорожные ограждения отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали ограждения еще в восьми округах региона. Они необходимы для безопасности водителей, пассажиров и пешеходов.

Конструкции восстановили в Подольске, Фрязине, Мытищах, Долгопрудном, Жуковском, Щелкове, а также в Ленинском и Дмитровском округах.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что пешеходные ограждения монтируют на опасных участках, где люди могут выйти на проезжую часть. Кроме того, они исключают выезд автомобилей на тротуар.

«Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — уточнили в ведомстве.

Специалисты постоянно следят за состоянием элементов, которые влияют на безопасность движения, и своевременно их ремонтируют.