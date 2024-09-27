Дорожные ограждения отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

В Московской области отремонтировали тросовые, перильные и металлические ограждения на восьми региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области. Работы провели на улицах в Дмитрове, Красногорске, Жуковском, Королеве, Ногинске, Видном и Мытищах в рамках летнего содержания дорог.
В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения устанавливают на опасных участках, чтобы предотвратить выход пешеходов на проезжую часть и заезд транспорта на тротуары. Тросовые ограждения разделяют потоки машин, а барьерные ограждения уменьшают риск съезда с дороги.
Напомним, что профильные службы еженедельно контролируют состояние покрытия и дорожных элементов.