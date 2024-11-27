Дорожные ограждения отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали тросовые, перильные и металлические ограждения на восьми региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы провели в черте городов: на улице Рябиновой в Востряково, на 57-м километре Каширского шоссе в Домодедове, на Московской улице в Долгопрудном, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на улице Гагарина в Жуковском, на Носовихинском шоссе в Реутове и на 51-м км Старого Симферопольского шоссе в Климовске. Также ограждения привели в порядок на улице Ганны Шостак в поселке Черкизово Пушкинского округа.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

По данным Минтранса, региональные дороги регулярно обследуют, уделяя особое внимание состоянию покрытия и элементам, влияющим на безопасность движения, включая ограждения.