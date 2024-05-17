Дорожные ограждения отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 16:53 Дорожные ограждения отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья Пресс-служба Минтранса МО

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Представители «Мосавтодора» приводят в порядок пешеходные ограждения в рамках работ по летнему содержанию дорог. В региональном Минтрансе уточнили, что поломанные объекты восстановили в Жуковском, Сергиевом Посаде, Подольске, Мытищах, Щелкове и Королеве.

Ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальными участниками ДТП. Помимо этого, работы направлены на предотвращение заезда транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений.

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Напомним, специалисты «Мосавтодора» еженедельно обследуют дорожную сеть. В рамках инспекций дорожники проверяют состояние инфраструктуры, которая влияет на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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