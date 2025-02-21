Дорожные ограждения отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» починили дорожные ограждения еще в шести округах Подмосковья. Рабочие регулярно осматривают элементы, которые влияют на безопасность дорожного движения в регионе.

Специалисты восстановили ограждения во Фрязине, Долгопрудном, Мытищах, Подольске и Дубне. Ремонт конструкций потребовался на улице Первомайской в поселке городского типа Мисайлово Ленинского округа.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений», — уточнили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве добавили, что тросовые ограждения разделяют потоки, а барьерные, в свою очередь, снижают риск съезда автомобилей с дорог.