Дорожные ограждения отремонтировали еще в 15 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные ограждения на дорогах еще в 15 округах Подмосковья. Работы провели в серпухове, Балашихе, Можайске, Фрязине и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, работы провели на 17 дорогах в 15 округах. Так, ограждения отремонтировали на Старосимферопольском шоссе у СНТ «Изумруд» в Серпухове, Ивантеевском шоссе в Ивантеевке, Носовихинском шоссе в Балашихе, Каширском шоссе в Домодедове, на Волковском шоссе и Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Гагарина в Жуковском, Южном обходе Подольска и в других местах.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что подмосковные дороги регулярно обследуют, чтобы вовремя выявить дефекты и провести ремонт.