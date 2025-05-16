Дорожные ограждения отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали ограждения на дорогах еще в 11 округах Подмосковья. Работы провели в Балашихе, Лыткарине, Реутове, мытищах и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, ограждения привели в порядок на Носовихинском шоссе в Балашихе, Парковой улице в Лыткарине, Транспортной улице в Реутове, улице Мира в Мытищах, улице Чехова в Лосино-Петровском, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, Московской улице в Можайске, на Почтовой в поселке Нахабино, 67-м Каширского шоссе в Домодедове, в поселке дома отдыха Авангард и в деревне Детково.

В ведомстве отметили, что ограждения устанавливают для повышения безопасности и снижения риска ДТП.

«Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в министерстве.

Специалисты регулярно обследуют дороги Подмосковья, чтобы вовремя выявить повреждения и провести ремонт. Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасности движения.