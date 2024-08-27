Дорожные ограждения отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Поврежденные тросовые, перильные и металлические ограждения отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья. Работы провели в Люберцах, Долгопрудном, Талдоме, Чехове и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт провели на Туполевском шоссе в Жуковском, Космольском проспекте в Люберцах, Московской улице в Долгопрудном, Советской в Талдоме, Чехова в Лосино-Петровском, проспекте Мира во Фрязине, Волковском шоссе в Мытищах, Старосимферопольском шоссе в деревне Кулаково, Можайском шоссе в селе Дубки и на Советской улице поселке Нахабино.

В министерстве добавили, что ограждения устанавливают на опасных участках, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и попасть в ДТП. Это также позволяет не допустить выезд машин на тротуар.

«Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — объяснили в ведомстве.

Подмосковные дороги еженедельно обследуют, чтобы вовремя провести ремонт. Особое внимание уделяют элементам, влияющих на безопасность.

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