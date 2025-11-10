Дорожные ограждения отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали ограждения еще в 10 округах региона. Конструкции необходимы для повышения безопасности пешеходов и водителей.

Ограждения позволяют снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий.

«Пешеходные — на участках, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, тем самым предотвращая заезд транспортных средств на тротуар. Тросовые ограждения — для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения — для того, чтобы снизить вероятность съездов с дороги», — уточнили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Конструкции обновили в Котельниках на Дзержинском шоссе, на улице Ленина в Лобне, на Московской улице в Долгопрудном. Кроме того, их восстановили на Разинском шоссе в Балашихе, на улице Орджоникидзе в Подольске и на Талсинской улице в Щелкове.

Работы провели и в малых населенных пунктах, среди которых Старосимферопольское шоссе в деревне Волосово, Школьная улица в деревне Сухарево, улица Некрасова в деревне Ратчино, а также Первомайская улица в поселке городского типа Мисайлово.

В регионе регулярно обследуют элементы, которые влияют на безопасность дорожного движения. В случае необходимости специалисты проводят ремонт.