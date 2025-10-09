Дорожные ограждения отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Конструкции необходимы, чтобы повысить безопасность и снизить риск аварий.

«Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В перечень отремонтированных объектов вошли городские магистрали, включая Волковское шоссе в Мытищах, Симферопольское шоссе в Чехове, Талсинскую улицу в Щелкове, улицу Антипова в Егорьевске и Дзержинское шоссе в Котельниках.

Работы также провели в сельской местности: на Шоссейной улице в деревне Старые Псарьки, Трехгорной улице в поселке Трехгорка, Институтской улице в Нахабине, на 67-м километре Каширского шоссе в Домодедове, а также на Егорьевском шоссе в поселке Малаховка.

Мониторинг состояния элементов дорожной инфраструктуры проводят в регионе на постоянной основе.