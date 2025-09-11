Дорожные ограждения отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Ограждения отремонтировали еще в 10 городских округах Подмосковья. Специалисты восстановили их на дорогах в Дмитрове, Мытищах, Подольске и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном Минтрансе, специалисты «Мосавтодора» отремонтировали тросовые, перильные и металлические ограждения на Ново-Рогачевской улице в Дмитрове, Одимпийском проспекте в Мытищах, Симферопольской улице в Подольске, Талсинской улице в Щелкове, Транспортной улице в Реутове, улице Пушкина в Луховицах, улице Советской Конституции в Ногинске, на пересечении Носовихинского шоссе и Керамической улице в Балашихе.

Работы также провели на Библиотечной улице в поселке Михнево, на 1-й Волоколамской улице в Нахабине.

«Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что специалисты регулярно обследуют дорожные элементы, которые влияют на безопасность движения.