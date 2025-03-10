Дорожные ограждения отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали ограждения на региональных дорогах в 10 округах. Эти объекты регулярно обследуют, так как от них зависит безопасность движения.

Конструкции восстановили в Жуковском, Котельниках, Долгопрудном, Фрязине, Дмитрове, Серпухове, Лосино-Петровском, Домодедове, Подольске и в деревне Пирогово в Мытищах.

«Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, — не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений», — пояснили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве уточнили, что тросовые конструкции устанавливают, чтобы разделять транспортные потоки, а барьерные — для снижения вероятности съездов с трассы.