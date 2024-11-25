Дорожные ограждения и пешеходные светофоры установили в поселке Голубое

Дорожные ограждения и три пешеходных светофора типа Т.7 установили вблизи новой школы в поселке городского типа Голубое под Солнечногорском. Данные меры обеспечат дополнительную безопасность дорожного движения для школьников и их родителей.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина отметила, что было установлено порядка 300 погонных метров ограждения и три светофора Т.7, чтобы обеспечить безопасность детей при пути в школу и обратно. Светофор типа Т.7 используется для привлечения внимания водителей на пешеходных переходах.

Работы проводились за счет средств бюджета городского округа. Ранее, перед началом учебного года, у школы вдоль Паркового бульвара было организовано одностороннее движение, а также отремонтированы три участка автодорог в Тверецком проезде и на улице Трехсвятской общей протяженностью 730 метров.

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