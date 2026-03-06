Дорожные карты к новому отопительному сезону разработали в Коломне

В городском округе Коломна началась работа по подготовке к следующему отопительному сезону — еще до завершения текущего предприятия жилищно-коммунальной сферы и энергетического комплекса начали разрабатывать дорожные карты, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Документы включают конкретные мероприятия и жесткие сроки реализации.

В муниципалитете по государственной программе реализуют несколько крупных инфраструктурных проектов, направленных на улучшение состояния инженерных коммуникаций. Это ремонты сетей теплоснабжения, реконструкция пяти котельных, обновление водопроводных сетей в селе Горы, строительство шести новых блочно-модульных котельных, капитальный ремонт самотечной канализации в микрорайоне Текстильщики в Озерах и совхозе Коломенский, а также капитальный ремонт водопроводных сетей по Малинскому шоссе в районе Городищи.

«Среди приоритетных проектов в рамках инвестиционной программы на 2026 год — работы по модернизации четырех котельных, капитальный ремонт тепловых сетей, техническое перевооружение котельной в деревне Полурядинки», — рассказал заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.